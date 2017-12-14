Клименко извинился за Роскомнадзор

Советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, из-за которых произошел сбой в работе ряда компаний.

Он признал, что проблемы возникли из-за попыток надзорного ведомства заблокировать мессенджер Telegram.

«Тем не менее какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более, чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», – заявил Клименко в эфире телеканала НТВ.

Ранее в среду Клименко заявил, что главной причиной противостояния между Роскомнадзором и Дуровым является отсутствие переговорщика.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. При этом юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Позднее Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступными оказались Twitter и даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.

Минкомсвязи выступило против «хаотичного и чрезмерного» регулирования интернета.