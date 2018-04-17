В России оказался недоступен Twitter

Для пользователей в ряде регионов России оказался недоступным сервис микроблогов Twitter.

Многие пользователи во вторник, 17 апреля, жалуются, что в работе сервиса наблюдается сбой, из-за которого Twitter недоступен, а браузеры выдают сообщение о технической ошибке (так дела обстоят, например, в Москве и Ульяновске).

В то же время некоторые пользователи в Росcии отмечают, что Twitter работает (например, в Саратове).

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступным был даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько млн IP-адресов, якобы связанных с Telegram.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским спецслужбам.