Сайт Роскомнадзора после заявления об успешно отраженных DDOS-атаках по состоянию на 15.50 мск оказался недоступен для пользователей Сети.

По состоянию на 15.50 мск официальный сайт Роскомнадзора оказался недоступен для пользователей.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что успешно отразил две DDOS-атаки на свои сетевые ресурсы, сервисы работают в штатном режиме. Во вторник утром сайт ведомства работал с перебоями – главная страница портала периодически не загружалась.

Предполагаемые DDOS-атаки на Роскомнадзор могли начаться из-за решения ведомства заблокировать мессенджер Telegram в России.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.