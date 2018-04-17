Роскомнадзор пережил две DDOS-атаки

Роскомнадзор успешно отразил две DDOS-атаки на свои сетевые ресурсы, сервисы работают в штатном режиме.

«В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDOS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены. Интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме», – цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Сайт Роскомнадзора во вторник утром работал с перебоями – главная страница портала периодически не загружалась.

Также во вторник стало известно, что Роскомнадзор заблокировал более 4,6 млн IP-адресов из-за Telegram.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.