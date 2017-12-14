Клименко назвал причину конфликта Роскомнадзора и Дурова

Советник президента по интернету Герман Клименко заявил, что главной причиной противостояния между Роскомнадзором и Дуровым является отсутствие переговорщика.

«Проблема взаимоотношений Роскомнадзора и Дурова имеет много граней. Даже философам, думаю, найдется что сказать по поводу. Психиатрам и социологам уж точно раздолье. Одновременно вести диалог про безопасность, политику и бизнес – дурная идея. Невозможно, не разделив темы, договориться хоть о чем-то. Мы это видим в чудных дискуссиях в ФБ. Главная причина (на мой взгляд, конечно же) сегодняшнего противостояния – отсутствие переговорщика», – написал Клименко в Facebook.

Клименко отметил, что чуть больше трех лет назад был создан Институт развития интернета (ИРИ), выполнявший функции переговорщика. Появился реестр отечественного ПО, тема телемедицины и розничного экспорта.

«Закон о забвении, о блогерах. Помните, сколько было шума о конце интернета в связи с этими законами? Трагических последствий не наступило именно потому, что вместо Чипа и Дейла между сторонами конфликта бегали эксперты ИРИ... По ряду причин ИРИ перестал быть переговорщиком и представлять интересы индустрии, превратившись в обычный проект», – написал Клименко.

Он отметил также, что в данное время нет института, который был бы признан всеми сторонами конфликта как приемлемый участник.

«Есть Дуров. Есть индустрия. Есть Жаров. Пока мы не договоримся о переговорщике, пока мы не найдем того, кто будет готов бегать между сторонами и выслушивать их вздорные требования, пока мы сами не начнем доверять выбранному нами переговорщику – темы не будет», – заявил Клименко.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. При этом юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Позднее Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступными оказались Twitter и даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.

Минкомсвязи выступило против «хаотичного и чрезмерного» регулирования интернета.