Песков рассказал о новшествах прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал о новшествах прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, прямая линия с президентом останется прежней, но будет «обогащена» с точки зрения географии, объема общения в соответствии с технологическими достижениями.

«В этом году прямая линия предусматривает различные новации», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли прямая линия в этом году пройдет без зрителей.



Он подчеркнул, что суть этого «уникального в мировой практике» мероприятия останется той же.



«Но она будет чуть-чуть, скажем так, обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми достижениями технологическими, которые имеются в нашем распоряжении. Детально обо всем мы вам своевременно расскажем», – сказал Песков.

Ранее в Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии с Путиным.

Напомним, в 2017 году «прямая линия» состоялась 15 июня и длилась почти четыре часа, за это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по прошествии менее двух недель с момента ее проведения появились многочисленные конкретные ее результаты.