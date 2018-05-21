В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате «прямой линии» с Путиным

Кремль своевременно сообщит о дате проведения «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы сделаем своевременное сообщение по «прямой линии», когда придет время», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Об этом пресс-секретарь Путина заявил, отвечая на вопрос, действительно ли «прямая линия» в главой государства состоится 7 июня.

Напомним, в 2017 году «прямая линия» состоялась 15 июня и длилась почти четыре часа, за это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по прошествии менее двух недель с момента ее проведения появились многочисленные конкретные ее результаты.