Минкульт Франции передумал признавать Севастополь частью России

Министерство культуры Франции, на сайте которого Севастополь был признан частью России, намеренно внесло в карту недостоверные сведения, «подарив» российский город федерального значения Украине.

Отметка была сделана на карте официального сайта ведомства в рамках подготовки к международной акции «Ночь музеев-2018» с описанием музеев и адресами, передает УНИАН.

Так, адрес Севастопольского художественного музея имени Крошицкого, отнесенного на сайте сначала к России, намеренно исказили, приписав затем к Украине.

Ранее мэр французского города Мариньян Эрик Ле Диссэ заявил, что восхищен патриотизмом крымчан и уважает их решение вернуть регион в состав России.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.