В проект о контрсанкциях включили поддержку отраслей и предприятий

В проект о российском ответе на американские санкции добавили пункт о поддержке пострадавших отраслей, отдельных предприятий и моногородов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета по законотворчеству.

Володин пояснил, что этот пункт позволяет принять решение о поддержке в отношении тех отраслей или предприятий, которые понесут издержки от санкций. В случае принятия мер противодействия их можно будет подстраховать и поддержать, заметил спикер Госдумы.

Такое решение уже отражено в постановлении нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

В свою очередь ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов сообщил, что из проекта о контрсанкциях было решено исключить запрет на работу иностранных специалистов в России.

Тем временем комитет Госдумы заявил, что ограничение ввоза лекарственных препаратов и оборудования не должно сказываться на качестве медицинской помощи в России.

Напомним, что спикер Вячеслав Володин и главы фракций внесли 13 апреля в Госдуму законопроект, который предусматривал ответные меры на санкции США. Проект коснулся, в частности, сельскохозяйственной, алкогольной, табачной продукции, а также авиастроения, ракетных двигателей, редкоземельных металлов и проектов по атому.