Россия оставит США без РД-180 и титана

Если закон об ответных мерах на антироссийскую политику США будет принят, Россия перестанет поставлять Соединенным Штатам двигатели РД-180, а также титан, необходимый для производства самолетов Boeing, сообщил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

«Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО «Энергия», – приводит его слова РИА «Новости».

Рябухин отметил, что РД-180 использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон. С ними США запускают и военные спутники, пояснил он.

Кроме того, в случае принятия законопроекта Россия перестанет поставлять США титан, необходимый для производства самолетов Boeing, сообщил сенатор.

Ранее в пятницу в Госдуме рассказали, какие меры введет Россия в ответ на новые американские санкции: ограничения коснутся ввоза сельскохозяйственной продукции и сырья, возможности США участвовать в приватизации имущества, будет введен запрет ряду американцев на въезд в Россию и т.д. В частности, Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в Соединенных Штатах и странах, поддерживающих Америку.