Стали известны ответные меры России на новые санкции США

В Госдуме рассказали, какие меры введет Россия в ответ на новые американские санкции: ограничения коснутся ввоза сельскохозяйственной продукции и сырья, а также возможности США участвовать в приватизации имущества.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал, что в законопроекте об ответных мерах России идет речь о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США и (или) другие государства, поддерживающие американские санкции против России. «Речь идет об алкогольной и табачной продукции», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, ограничения коснутся лекарственных средств, а также планируется ввести запрет в отношении этих стран участвовать в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества. «Речь идет о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения», – добавил Мельников.

Помимо этого, законопроект предусматривает прекращение или приостановление международного сотрудничества России, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроительной, ракетно-двигательной отрасли.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, что законопроект в ответ на антироссийскую политику США и других стран не распространяется на ввоз товаров гражданами для личного пользования.

Эту информацию также подтвердил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. «То, что касается наших граждан, то на них ограничения не будут распространяться, если они что-то покупают для себя. Лично для себя, лекарства или товар», – сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также сообщил, что в рамках проекта закона кабмин определит списки граждан США, которым будет запрещен въезд на территорию России. «Будет введен список, запрещающий въезд на территорию России граждан Соединенных Штатов Америки. И будет прекращена деятельность на территории России американцев, которые, может, даже являются специалистами высокого класса», – сказал он.

Напомним, руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу внесли в нижнюю палату парламента законопроект о российском ответе на санкции США.

На прошлой неделе США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%, а цены на алюминий выросли на 13%, демонстрируя рекордный рост с 1988 года.