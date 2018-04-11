Цены на алюминий показали рекордный за 30 лет рост

Цены на алюминий выросли с четверга, 5 апреля, на 13%, демонстрируя рекордный для четырехдневного периода рост с 1988 года из-за опасений резкого сокращения предложения на мировом рынке после введения санкций в отношении «РусАла».

Как сообщает «Интерфакс», в среду цены на Лондонской бирже металлов (LSE) поднялись на 3%, до 2 тыс. 266,5 долларов за тонну. Предыдущий пятилетний максимум был зафиксирован в декабре на уровне 2 тыс. 290 долларов за тонну.

При этом акции «РусАла» на бирже в Гонконге продолжают дешеветь, хотя цена бумаг конкурентов, особенно из США, активно растет. Так, капитализация американской Alcoa с четверга подскочила на 14%.

LSE и нью-йоркская биржа Comex сообщили о запрете на новые поставки алюминия от «РусАла», подпавшего под санкции США. При этом эксперты Sanford С. Bernstein отмечают, что российский алюминий все равно окажется на рынке.

Накануне контракты на алюминий продолжали дорожать на Лондонской бирже металлов из-за опасений, что введение санкций против «РусАла» могут нарушить обычные поставки на мировой рынок.

В понедельник «РусАл» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США, после чего акции компании российского олигарха Олега Дерипаски обвалились на 46,9%. Совет директоров «РусАла» покинули глава Glencore Айван Глазенберг, независимый директор Филип Лэйдер, директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф.