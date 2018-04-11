Гольдман и Вольф покинули совет директоров «РусАла»

Совет директоров «РусАла» покинули Максим Гольдман и Даниэль Вольф, сообщает компания.

Сообщение размещено на Гонконгской бирже, передает ТАСС.

Гольдман – директор по стратегическим проектам «Реновы», Вольф – исполнительный директор «Онексима».

Напомним, совет директоров «РусАла» уже покинули глава Glencore Айван Глазенберг и независимый директор Филип Лэйдер.

После введния США санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%.