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Более 25 тыс. жителей Донецка остались без электричества
В Донецке почти 26 тыс. жителей остались без света из-за отключения подстанций
В результате частичного обесточивания трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка без электроэнергии в городе остаются почти 26 тыс. абонентов, сообщил глава населенного пункта Алексей Кулемзин.
«Частично в Петровском районе обесточено 122 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются 25 803 абонента», – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в настоящее время специалисты проводят необходимые ремонтные работы по восстановлению подачи электроэнергии местным жителям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Донецке почти 140 тыс. абонентов остались без электричества из-за частичного отключения подстанций во всех районах города.
В воскресенье в Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах частично отключился свет.
В прошлом месяце все девять районов Донецка оказались частично обесточены.