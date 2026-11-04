Более 25 тыс. жителей Донецка остались без электричества

В Донецке почти 26 тыс. жителей остались без света из-за отключения подстанций

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Частично в Петровском районе обесточено 122 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются 25 803 абонента», – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящее время специалисты проводят необходимые ремонтные работы по восстановлению подачи электроэнергии местным жителям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Донецке почти 140 тыс. абонентов остались без электричества из-за частичного отключения подстанций во всех районах города.

В воскресенье в Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах частично отключился свет.

В прошлом месяце все девять районов Донецка оказались частично обесточены.