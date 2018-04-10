Совет директоров «Русала» покинул еще один иностранец

Независимый директор Филип Лэйдер покинул совет директоров «Русала», сообщает компания на Гонконгской фондовой бирже.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее совет директоров «Русала» покинул также глава Glencore Айван Глазенберг. Швейцарская трейдинговая компания отказалась от конвертации акций «РусАла» в глобальные депозитарные расписки En+ Group.

Лэйдер был независимым директором «Русала» с 2007 года. С 2001 года он занимает пост председателя Совета директоров в WPP Group plc. Кроме того, он старший советник в Morgan Stanley, член Совета директоров в компании Lloyd's в Лондоне и т.д.

Также был послом США в Великобритании и заместителем руководителя администрации Белого Дома.

В понедельник акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%.

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.