Glencore отказалась конвертировать акции «РусАла» в GDR En+

Швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore отказалась от конвертации акций «РусАла» в глобальные депозитарные расписки En+ Group.

«Glencore ранее подписал необязывающее соглашение с En+ по обмену своих акций в «РусАле» на глобальные депозитарные расписки (GDR) En+. Glencore не будет продолжать транзакцию в свете включения «РусАла» и En+ в санкционный список», – говорится в сообщении трейдера, передает ТАСС.

Кроме того, глава Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров «РусАла».

В понедельник акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%.

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, и за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 60 рублей за доллар (с ноября 2017 года), а евро впервые за полтора года – 75 рублей.