Нью-Йоркская Comex ограничила поставку алюминия «РусАла»

Нью-Йоркская товарная биржа Comex на фоне санкций американского минфина отозвала одобрение на регистрацию и поставку некоторых брендов алюминия, добываемых компанией «РусАл».

«Незамедлительно Comex отменяет … регистрацию по поставкам и поставки для определенных брендов алюминия в рамках фьючерсных контрактов», – сообщила Comex, передает РИА «Новости».

Среди перечисленных дочерних алюминиевых предприятий «РусАла» упомянуты Богословский, Кандалакшский, Надвоицкий алюминиевые заводы, а также заводы в Братске, Иркутске, Красноярске и ряде других городов.

Таким образом, поставки по сортам брендов этих заводов отменены биржей. Отмечается, что пересмотр регистрации был произведен из-за введения санкций по отношению к «РусАлу» министерством финансов США.

После введния США санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Совет директоров «РусАла» покинули глава Glencore Айван Глазенберг, независимый директор Филип Лэйдер, директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф.