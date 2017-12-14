В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах России на санкции США

В пятницу руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, который предусматривает ответные действия на антироссийские санкции США.

Володин сообщил, что «законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как России в целом, так и ее граждан и юридических лиц», передает ТАСС.

Законопроект будет рассмотрен советом Госдумы на внеочередном заседании 16 апреля, передает РИА «Новости».

Напомним, на минувшей неделе США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%, а цены на алюминий выросли на 13%, демонстрируя рекордный рост с 1988 года.