Россия собралась производить товары без разрешения американских правообладателей

Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в Соединенных Штатах и странах, поддерживающих Америку, соответствующая норма содержится в законопроекте об ответе на американские санкции.

Согласно проекту закона, поступившему на рассмотрение нижней палаты парламента, к мерам воздействия на США и поддерживающих их действия страны предлагается отнести «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством России, правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств», передает «Интерфакс».

В этот перечень также входят организации, «в капитале которых прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале) участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов пояснил, что эта норма фактически означает, что «мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя». «То есть мы бьем под дых американцам», – заметил он.

Ранее в пятницу в Госдуме рассказали, какие меры введет Россия в ответ на новые американские санкции: ограничения коснутся ввоза сельскохозяйственной продукции и сырья, возможности США участвовать в приватизации имущества, будет введен запрет ряду американцев на въезд в Россию и т.д. В Кремле в этой связи заметили, что интересы граждан как потребителей и интересы страны едины.