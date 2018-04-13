В Кремле прокомментировали законопроект о мерах в ответ на санкции США

Интересы граждан как потребителей и интересы страны едины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя внесенный в Госдуму законопроект об ответных мерах на санкции США.

«Это единое понимание – интересы граждан и интересы страны», – сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли идти вразрез интересы России и российских граждан как потребителей в связи с предложенными в ответ на санкции США мерами, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, любые российские антисанкции не будут в ущерб национальным интересам. О приоритетности этих интересов при принятии таких решений неоднократно говорил президент Путин, напомнил пресс-секретарь главы государства.

Песков также сказал, что на ознакомление с предложенными в ответ на американские санкции мерами потребуется время.

«Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политики, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств», – сказал он. По его словам, то, что депутаты работают над вопросами минимизации последствий этих рестрикций для нашей страны и над ответными мерами, совершенно объяснимо и понятно.

Напомним, руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу внесли в нижнюю палату парламента законопроект о российском ответе на санкции США. После этого в Госдуме рассказали, какие меры введет Россия в ответ на новые американские санкции: ограничения коснутся ввоза сельскохозяйственной продукции и сырья, возможности США участвовать в приватизации имущества, будет введен запрет ряду американцев на въезд в Россию и т.д.