В ЕР разъяснили действие закона об ответных мерах против США

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал законопроект об ответных мерах на санкции США, внесенный в Госдуму.

«Это законопроект, который допускает и дает возможность правительству России и министерствам, которые отвечают за это направление, принимать такого рода решения. То есть это не принятие решения, а возможность», – цитирует РИА «Новости» Турчака.

По его словам, принятие законопроекта не будет означать запрета той или иной продукции. «Это просто возможность для российского правительства адекватно реагировать на встречные меры, санкции, которые принимают наши так называемые «партнеры» из-за рубежа», – пояснил секретарь генсовета ЕР.

В пятницу в Госдуме рассказали, какие меры введет Россия в ответ на новые американские санкции. Ограничения коснутся ввоза сельскохозяйственной продукции и сырья, а также возможности США участвовать в приватизации имущества. Также законопроект подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.