Проект о запрете на ввоз лекарств из США отправили на доработку

Комитет Госдумы считает, что ограничение ввоза лекарственных препаратов и оборудования не должно сказываться на качестве медицинской помощи в России.

О заключении комитета Госдумы по охране здоровья сообщил ТАСС.

Несмотря на то, что ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призывала не включать лекарства в санкционные списки, а глава СПЧ Михаил Федотов выступил против запрета на импорт лекарств, Комитет Госдумы поддержал проект о контрсанкциях в адрес США.

Однако в связи с тем, что российские аналоги зарубежных лекарств часто уступают в качестве, законопроект был отправлен на доработку.

«Следует учитывать, что даже при наличии на рынке РФ аналогов лекарственных препаратов (с одним и тем же международным непатентованным наименованием), которые могут попасть в перечень, воспроизведенные лекарственные препараты не всегда обладают тем же качеством и эффективностью фармакологического воздействия на организм человека, выраженностью побочных реакций по сравнению с оригинальными лекарственными препаратами», – сообщается в заключении Комитета.

Напомним, что спикер Вячеслав Володин и главы фракций внесли 13 апреля в Госдуму законопроект, который предусматривал ответные меры на санкции США. Проект коснулся не только лекарств, но и сельскохозяйственной, алкогольной, табачной продукции, а также авиастроения, ракетных двигателей, редкоземельных металлов и проектов по атому.

Ранее сенатор Совета Федерации Сергей Лисовский посоветовал лечиться «аскорбинкой и марганцовочкой», которые «прекрасно» действуют и не воруют деньги у граждан, а вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заменить импортные лекарства корой дуба и боярышником.