Сенатор предложил вместо импортных лекарств лечиться «марганцовочкой и аскорбинкой»

Сенатор Совета Федерации Сергей Лисовский призвал не беспокоиться из-за возможного запрета в России западных лекарств, так как с болезнями «прекрасно» справляются «аскорбинка и марганцовочка», сообщают СМИ.

После заседания Курганской областной думы Лисовский посоветовал россиянам лечиться марганцовкой и аскорбиновой кислотой вместо западных препаратов, которые рекламируются по телевидению, сообщает Ura.Ru.

«Что-то я не видел, марганцовочку чтобы рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала. Поэтому мы рекламой еще и стимулируем потребление, по сути, воровство денег из кошельков наших граждан», – заявил он.

По его словам, на дорогие зарубежные препараты, которые рекламируются по ТВ, деньги тратят в основном малоимущие граждане, так как у них нет «времени и возможности проконсультироваться с врачом».

«Люди не лечатся, усугубляют болезнь. Потом государство за свой счет их лечит, это еще дороже. В итоге, мы тратим гораздо больше денег на последствия вот этой разнузданной рекламы лекарственных препаратов», – сказал он.

Портал Znak также приводит слова Лисовского, который отметил, что есть «нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России».

14 апреля вице-спикер Госдумы Петр Толстой также предложил в случае принятия законопроекта о санкциях в отношении США заменить американские лекарственные препараты «заваренной корой дуба» и «Боярышником».