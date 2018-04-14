В Госдуме предложили заменить американские лекарства корой дуба

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, в случае принятия законопроекта о санкциях в отношении США, предложил заменить американские лекарственные препараты «заваренной корой дуба» и «Боярышником».

Толстой в эфире телепередачи «60 минут» на телеканале «Россия1» ответил на вопрос политика Бориса Надеждина, как быть россиянам в случае, если в стране запретят американские и европейские лекарства.

Надеждин отметил, что закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан.

На это Толстой предложил собеседнику лечиться народной медициной.

«Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте», – сказал Толстой.

Напомним, руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу внесли в нижнюю палату парламента законопроект о российском ответе на санкции США. После этого в Госдуме рассказали, какие меры введет Россия в ответ на новые американские санкции: ограничения коснутся ввоза сельскохозяйственной продукции и сырья, возможности США участвовать в приватизации имущества, будет введен запрет ряду американцев на въезд в Россию и т.д.