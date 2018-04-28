Москалькова призвала не включать лекарства и медтехнологии в санкционные списки

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала не включать в санкционные списки товаров и услуг лекарства и медицинские технологии.

«Я призываю всех, чтобы в санкционное противостояние между государствами не включать медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения», – цитирует Москалькову ТАСС.

Также омбудсмен отметила, что здоровье в политическом противостоянии «не может ставиться под удар».

Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД сенатор Валерий Рязанский призвал соблюдать осторожность при введении контрсанкций против США. До этого стало известно, что вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и главы комитетов верхней палаты парламента включены в состав авторов законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и(или) иных иностранных государств».

До этого комитет Совета Федерации по конституционному законодательству с рядом оговорок поддержал концепцию законопроекта об ответе на американские санкции. Это произошло после того, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту, поскольку в нынешнем виде документ не готов для принятия.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.