Матвиенко: Законопроект о санкциях против США не готов для принятия

Российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Это пока проект, он сырой, еще не готов для принятия, над ним идет кропотливая работа в Госдуме», – отметила она.

Спикер уточнила, что рабочая группа Совфеда к 3 мая представит свои поправки к законопроекту, передает ТАСС.

«Ответ должен быть жестким, умным, точным, но ни в коей мере не наносящим вреда нашей экономике и нашим гражданам», – подчеркнула Матвиенко.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.