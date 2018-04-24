В Совфеде поддержали концепцию законопроекта об ответе на санкции США

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству с рядом оговорок поддержал концепцию законопроекта об ответе на американские санкции, следует из отзыва комитета на законопроект.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона с учетом указанных замечаний», – говорится в отзыве комитета, передает РИА «Новости».

В частности в отзыве говорится, что запрет на ввоз из США в Россию лекарственных препаратов, предусмотренный законопроектом об ответных мерах, не должен касаться лекарств «адекватной стоимости» и «важных для жизни и здоровья граждан».

Также в отзыве конституционный комитет отмечает, что используемое в законопроекте понятие «экономические санкции» необходимо уточнить для соблюдения требования определенности правового регулирования.

В документе приводится правовая позиция Конституционного суда России, согласно которой применение каким-либо государством установленных вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, участником которых является Российская Федерация, санкций против России, ее хозяйствующих субъектов, следование режиму которых «может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение, имеет существенное значение для публичных интересов».

При этом положение законопроекта, согласно которому определение правительством перечня товаров, маркированных товарными знаками, в отношении которых будет действовать исчерпание исключительного права на товарный знак, требуется согласовать с положениями пункта 5 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ, согласно которым ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, устанавливаются данным кодексом, подчеркивается в отзыве.

Вместе с этим, отмечают сенаторы, КС в своем постановлении от 13 февраля 2018 года указал, что федеральный законодатель правомочен внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на конкретизацию действия национального принципа исчерпания исключительного права на товарный знак в сочетании с региональным принципом, закрепленным пунктом 16 приложения к договору о Евразийском экономическом союзе.

Отзыв направлен в профильный комитет верхней палаты по экономической политике.

18 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.