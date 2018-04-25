Турчак и группа сенаторов стали авторами законопроекта об ответе на санкции США

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и главы комитетов верхней палаты парламента включены в состав авторов законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и(или) иных иностранных государств».

Как стало известно из поступившего в распоряжение газеты ВЗГЛЯД пресс-релиза, кроме Андрея Турчака авторами законопроекта стали главы комитета Совета Федерации по социальной политике, по международным делам, по бюджету и финансовым рынкам, а также по экономической политике – Валерий Рязанский, Константин Косачев, Сергей Рябухин и Дмитрий Мезенцев.

«Данный законопроект позволит правительству сформировать и принять необходимые комплексные меры для ответа на антироссийские санкции со стороны США. Безусловно, ни в коем случае контрмеры не должны приводить к ухудшению условий жизни наших граждан, ограничивать доступность медицинских лекарств и других жизненно-важных товаров. Все принимаемые меры должны пройти широкое обсуждение с экспертным и бизнес-сообществами», – отметил Турчак.

Накануне комитет Совета Федерации по конституционному законодательству с рядом оговорок поддержал концепцию законопроекта об ответе на американские санкции. До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.