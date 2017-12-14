Сенатор призвал соблюдать осторожность при введении контрсанкций против США

Мы как законодатели должны сделать, чтоб эти меры ни в коем случае не привели к потере качества нашей экономики, нашей социальной сферы, – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Валерий Рязанский. Ранее он примкнул к числу соавторов законопроекта об ответных мерах на санкции США.

Председатель комитета Совета Федерации по социальным вопросам Валерий Рязанский не исключил, что предложит ко второму чтению свои поправки к проекту.

«Мы можем говорить только об осторожности, которую мы предлагаем соблюдать, чтобы не нанести ущерб нашим интересам в лекарственном обеспечении. Мой раздел работы в этом сегменте – это здравоохранение. Вопросы экономического характера будут курировать представители других комитетов», – сказал сенатор.

Он ответил утвердительно на вопрос о том, надо ли будет искать варианты контрсанкций против США в других сферах, если предложенные в законопроекте меры будут в итоге сочтены опасными для качества жизни россиян.

«Моя задача – сделать таким образом, чтобы хамское поведение США по отношению к нашей стране, не повлияло на качество жизни наших граждан, на возможности лечения и так далее, – так, чтобы мы, применяя ответные меры, могли бы обеспечить достойное решение социальных проблем и при этом не подвергаться угрозам со стороны американских служб, компаний и быть готовыми решать свою задачу в социальном сегменте бесперебойно», – рассказал Рязанский.

«У нас нет задачи отказаться полностью от ответных мер. мы должны давать ответ на дискриминационные меры по отношению к России. Речь идет о том, что в рамках имеющихся возможностей по импортозамещению, возможностей приобретения оборудования, аналогичного медицинского класса у компаний Японии, Южной Кореи, Германии, мы всегда можем сделать выбор в пользу неамериканского оборудования», – пояснил сенатор.

«Мы всегда против санкций. Меры эти всегда неэффективны, малополезны, мы за равноправное сотрудничество в рамках ВТО. Санкционные меры – это не наша политика», – признался сенатор.

Однако, по его мнению, американцы должны понимать, что намерение говорить с нами с позиции диктата и силы может натолкнуться на такие же ответные меры, которые могут повлиять на их же экономическую жизнь.

Ранее сайт «Единой России» сообщил о том, что к соавторам законопроекта об ответных мерах на санкции США присоединилась группа сенаторов: вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и главы комитетов верхней палаты по социальной политике, по международным делам, по бюджету и финансовым рынкам, а также по экономической политике Валерий Рязанский, Константин Косачев, Сергей Рябухин и Дмитрий Мезенцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД в середине апреля в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и(или) иных иностранных государств».

«Данный законопроект позволит правительству сформировать и принять необходимые комплексные меры для ответа на антироссийские санкции со стороны США. Безусловно, ни в коем случае контрмеры не должны приводить к ухудшению условий жизни наших граждан, ограничивать доступность медицинских лекарств и других жизненно-важных товаров», – отметил Турчак.