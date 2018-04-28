Глава СПЧ выступил резко против запрета импорта лекарств из США

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что выступает категорически против запрета на импорт лекарств из США.

«Я убежден, что ни лекарства, ни расходные материалы к медицинской технике не должны становиться объектами внешнеторговых санкций», – приводятся его слова в сообщении на сайте СПЧ.

В проекте заключения экономического комитета Совета Федерации, который является головным при подготовке к рассмотрению законопроекта о контрсанкциях, сказано, что норму о возможном ограничении ввоза в Россию зарубежных лекарств необходимо пересмотреть как создающую серьезные социальные риски.

В документе подчеркивается, что ряд профильных комитетов СФ выразил озабоченность в связи с возможным ограничением ввоза зарубежных препаратов в Россию. По мнению законодателей, «в представленной редакции (эта норма) вызывает серьезные социальные риски и не может быть принята», передает РИА «Новости».

Законодатели призывают провести детальный анализ рынка лекарственных средств и препаратов с учетом схем лечения, взаимозаменяемости, «количества случаев индивидуальной непереносимости у пациентов конкретных лекарственных препаратов российского производства».

Ранее сенатор Валерий Рязанский заявлял, что контрсанкции не должны привести к потере качества в российской экономике.

Напомним, комитет Совета Федерации по конституционному законодательству с рядом оговорок поддержал концепцию законопроекта об ответе на американские санкции.