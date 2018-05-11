Суд отложил вынесение решения по Навальному

Тверской суд Москвы отложил на вторник, 15 мая, вынесение решения по блогеру Алексею Навальному, обвиняемому в организации несанкционированной акции 5 мая.

«Ради вызова в суд свидетелей, двух сотрудников полиции, заседание отложить на 15 мая 12:00», – сказал судья Дмитрий Гордеев, передает РИА «Новости».

Навальный обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Максимальная санкция статьи составляет 30 суток ареста.

Напомним, на несогласованную акцию блогера Алексея Навального в Москве на Пушкинской площади пришли 1,5 тыс. человек, а не 15 тыс., как надеялись организаторы. Участники акции устраивали многочисленные провокации. СМИ опубликовали видеозаписи, на которых видна работа провокаторов, координировавших действия участников.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД сообщал, что в полицию полетели пластиковые бутылки и даже крупные камни, однако правоохранители аккуратно вытесняли демонстрантов с проезжей части. Эксперты отмечали, что Навальный провоцирует правоохранительные органы на столкновения, устраивает акции для картинки.

Блогера доставили в отдел полиции, но потом отпустили. Несовершеннолетних, которых полиция задержала на несогласованной акции в Москве, отпустили, передав родителям.

Юристы подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов при задержании участников незаконных акций 5 мая действовали строго в рамках законодательства.