Эксперт: Движение Навального выродится, если он не найдет себе цель

Смысл дальнейшего развития движения Алексея Навального, которое он создал, неясен даже многим его сторонникам. Навальный провоцирует правоохранительные органы на столкновения, устраивает акции для картинки, однако вряд ли такая цель будет привлекать много людей, – заявил газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Число сторонников блогера Алексея Навального уменьшается, заметил замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. У него есть «ядро сторонников», однако «оно довольно малочисленное и не увеличивается», указал эксперт. По его словам, в основном это молодежь и такие «индоктринированные, твердоубежденные люди», которые будут верить Навальному до конца.

Однако проблематично привлечь приходить на акции новых людей, так как «есть проблемы с целеполаганием», пояснил политолог. Он напомнил, что Навальный в ближайшие годы не сможет участвовать ни в парламентских, ни в президентских, ни в местных выборах, поэтому «смысл дальнейшего развития этого движения, которое он создал, неясен даже многим его сторонникам».

«Остается провоцировать правоохранительные органы на столкновения, устраивать акции для картинки, добиваться того, чтобы были задержания, а потом обвинять полицию и власти в насилии», – указал Игнатов. Однако вряд ли такая цель будет привлекать достаточно много людей, заметил он.

Сейчас там остались люди, которые понимают, что участвуют в несанкционированной акции, они готовы и хотят столкновений с полицией. «Они вполне сознательно это делают», – подчеркнул Игнатов, не исключив, однако, что могут «попасть под руку» и случайные прохожие, поскольку акции несанкционированные.

Тем не менее, если Навальный не найдет себя во внутренней политике, есть большие риски, что его движение может выродиться. Нечто подобное произошло с НБП (организация признана экстремистской решением Верховного суда РФ) Эдуарда Лимонова, который стал сторонником власти, а его движение, становившееся с каждым годом все более малочисленным, де-факто прекратило свое существование, напомнил политолог.

В любой стране среди молодежи есть группы, которые имеют радикальные взгляды, их интересуют лидеры, проповедующие эти взгляды, указал Игнатов. «Поэтому интерес будет. Но это всегда будут малочисленные и довольно маргинальные группы», – подчеркнул эксперт. И так будет продолжаться, пока Навальный не найдет себе новую политическую цель, предупредил он.

В отличие от митингов Навального, акция в поддержку мессенджера «Telegram», к примеру, была многочисленна и собрала людей, которые разделяют разные политические взгляды: либеральные и провластные. Все дело в том, что «там была конкретная цель – добиться отмены запрета. И она реалистична и осязаема для участников» , – резюмировал Игнатов.

Напомним, на несогласованную акцию блогера Алексея Навального в Москве на Пушкинской площади пришли 1,5 тыс. человек, а не 15 тыс., как надеялись организаторы. Участники акции устраивали многочисленные провокации. Как сообщал корреспондент газеты ВЗГЛЯД, был момент, когда в полицию полетели пластиковые бутылки и даже крупные камни, но правоохранители все-таки аккуратно вытеснили демонстрантов с проезжей части. Навального доставили в отдел полиции, но потом отпустили. Несовершеннолетних, которых полиция задержала на несогласованной акции в Москве, отпустили, передав родителям.

Юристы подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов при задержании участников незаконных акций 5 мая действовали строго в рамках законодательства.