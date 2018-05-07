Юристы заявили о правомерности задержаний участников незаконных акций Навального

Сотрудники правоохранительных органов при задержании участников незаконных акций 5 мая действовали строго в рамках законодательства, считают юристы, напоминая, что сотрудники полиции также имеют право на безопасность.

Адвокат Алексей Мельников рассказал, что узнал информацию о прошедших акциях из СМИ, в том числе нелояльных к власти, поэтому может «судить объективно». «Из этих материалов следует, что со стороны правоохранителей все было достаточно мирно и сотрудники полиции, например, аккуратно отводили людей на территорию сквера, хотя те во время шествия выходили на проезжую часть», – передает его слова РАПСИ.

Мельников отметил, что у полицейского есть право потребовать от участника несанкционированной акции прекратить нарушать закон, а если человек оказывает сопротивление, то «ничем хорошим это не кончится», так как законодательно предусмотрено административное и уголовное наказание за это правонарушение.

«В некоторых СМИ почему-то с некоторой гордостью описывалось то, как митингующие выхватывают дубинки у сотрудников полиции и убегают – это совершенно недопустимо», – сказал Мельников.

По его мнению, сотрудники полиции действовали без лишнего насилия, вероятно, учтя «ошибки «болотного дела», когда полиция перекрыла проход толпе».

«Немотивированного применения силы со стороны полиции не было, а только при открытом игнорировании требований и даже откровенном провоцировании. Поэтому я оцениваю действия полиции как адекватные и в рамках закона», – заявил он.

По его словам, со стороны организаторов опять видна тактика конфликта – площадка в центре им предлагалась, однако они «намеренно повели народ на загруженную площадь».

«У меня вызывает удивление поведение организаторов. Хотя с ними все очевидно: им нужна красивая картинка для запада о том, как в России ограничивают права», – сказал Мельников, отметив, что у полицейских, как и других граждан, есть право на безопасность.

Адвокат Александр Арутюнов заметил, что видел сообщения о том, что «полицейские тащили подростков в автобусы» и заявил, что это «чрезмерная мера и так действовать нехорошо».

«Но, с другой стороны, все же это несанкционированный митинг и люди сознательно шли на нарушение закона. В Европе в таких случаях часто применяют водометные пушки, например, у нас до этого не доходит, но даже то, что к людям применяют силу я считаю в отдельных случаях слишком крайней мерой», – заявил он.

По его словам, «люди вообще не должны выходить на несанкционированный митинг», а полиция «должна реагировать на нарушение».

Адвокат Сталина Гуревич заявила, что сотрудники полиции «действовали строго в рамках законодательства».

«Навальный сознательно нарушил действующее законодательство. Более того, он донес до лиц, которые потенциально собирались участвовать в этом митинге, что эти действия будут фактически незаконны. То есть люди, выходящие на эту акцию понимали, что они нарушают закон и могут быть привлечены к административной ответственности. Сотрудники полиции, в свою очередь, обязаны предотвратить эти преступления, поэтому их действия 5 мая были абсолютно правомерны», – заключила Гуревич.

На несогласованную акцию блогера Алексея Навального в Москве на Пушкинской площади пришли 1,5 тыс. человек, а не 15 тыс., как надеялись организаторы. Навального доставляли в отдел полиции, но потом отпустили. Несовершеннолетних, которых полиция задержала на несогласованной акции в Москве, отпустили, передав родителям.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что все меньше сторонников Алексея Навального готовы выходить на улицу по его призыву. Эксперты сходятся во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара.

Накануне сообщалось, что за нарушения общественного порядка в Москве во время несогласованной акции сторонников блогера Алексея Навального в субботу, 5 мая, задержали 658 человек, 80% из них уже отпущены.