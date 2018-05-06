Из 658 задержанных на акции 5 мая в Москве 80% уже отпущены

За нарушения общественного порядка в Москве во время несогласованной акции сторонников блогера Алексея Навального в субботу, 5 мая, задержали 658 человек, 80% из них уже отпущены, сообщили в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В СПЧ сообщили ТАСС, что из 658 задержанных 279 – жители Москвы, 379 человек – иногородние.

По данным Совета, «после профилактической беседы и оформления документов отпущено 80%, в том числе все несовершеннолетние и сам Навальный».

По данным СПЧ, задержанными на 48 часов остаются в отделениях полиции 122 человека, большинство из них нарушали общественный порядок уже после несанкционированной акции: они пытались перекрывать движение на московских улицах, вступали в противостояние с органами правопорядка.

На несогласованную акцию блогера Алексея Навального в Москве на Пушкинской площади пришли 1,5 тыс. человек, а не 15 тыс., как надеялись организаторы. Навального доставляли в отдел полиции, но потом отпустили. Несовершеннолетних, которых полиция задержала на несогласованной акции в Москве, отпустили, передав родителям.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что все меньше сторонников Алексея Навального готовы выходить на улицу по его призыву. Примечательно, что санкционированный митинг в поддержку Telegram собрал в несколько раз больше участников. Эксперты сходятся во мнении, что Навальный организовал акцию исключительно ради личного пиара.