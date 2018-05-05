«Навальнята» разочарованы отсутствием «полицейских зверств»

Московские либералы изо всех сил стараются представить субботний митинг «навальнят» как избиение злыми полицейскими беззащитных подростков. Но это, мягко говоря, лукавство. И «онижедети» в большинстве своем были отнюдь не беззащитны, и полиция действовала куда корректнее, например, парижских коллег.

Представители либерального лагеря стараются подогреть остывающий интерес к субботнему несанкционированному выступлению сторонников Навального и к беспорядкам, его сопровождавшим. Илья Яшин, который не так давно переквалифицировался из вечных «молодых и многообещающих» в муниципальные депутаты, нагонял страх. Он утверждал: против «подростков с плакатами» задействовали «бойцов-снайперов из Росгвардии». Знакомая картина – загадочные снайперы против «онижедетей».

«Полиция, ОМОН и казаки (нововведение) особенно жестоко разгоняли демонстрантов. Зачем? Людей было гораздо меньше, чем на митинге за свободу Telegram, зачем же такая специальная жестокость?» – била в набат в «Твиттере» недавний «кандидат против всех» Ксения Собчак.

Однако (судя по тому, что передавал корреспондент газеты ВЗГЛЯД с места событий) обстановка не напоминала ни киевский Майдан, ни свежие первомайские погромы в Париже. С одной стороны баррикад не бесновались натренированные хулиганы из какого-нибудь «блока» или «сектора». С другой стороны не было «полицейских зверств». Да и до самих баррикад, как нетрудно заметить, не дошло.

Впрочем, назвать картинку благостной тоже значило бы погрешить против истины.

Среди тех, кто внял призыву блогера Навального выйти на Тверскую улицу, действительно преобладали «онижедети». Причем не только старшеклассники, но и политические активисты лет 10–12. Многие участники «акции «Долой царя!» вообще не поняли, куда пришли. Они запускали самолетики с надписями «Свободу Telegram», видимо, оставшиеся от прошлого протеста, организованного по инициативе бизнесмена Павла Дурова. Наш спецкор сообщал: Владимир Жириновский, который ненадолго появился на субботней Тверской, быстро ретировался. Лидер ЛДПР явно не увидел здесь свой электорат. На молодежном фоне в толпе иногда мелькали городские сумасшедшие и не вполне трезвые личности.

Но если бы несанкционированные «гуляния» в итоге оказались безобидной тусовкой «площадки молодняка» и примкнувших к нему профессиональных завсегдатаев демократических митингов – то говорить вообще было бы не о чем.

Да, вместо 15 тысяч человек Навальный смог вывести на несанкцированное шествие на Тверской не более полутора тысяч. Это не только данные полиции, но и оценка корреспондентов зарубежных СМИ. Да, на фоне митингов против реновации и в сравнении с «протестами имени Дурова» акция Навального выглядела блекло. Но, повторим, было бы не о чем говорить, если бы устроитель не решил создать из ничего медийную картинку «произвола властей». Эксцессы имели место, и именно со стороны «гуляющих».

Несколько молодых людей (видимо, в целях политического протеста) залезли на крышу «газели» с криками «Один за всех и все за одного!». Если это не было попыткой спровоцировать полицейских – то что это было?

С той же целью и в это же время во время шествия в Петербурге молодой человек «присел» на капот машины ДПС, а другой «протестующий» начал расшвыривать пластиковые ограждения, у которых стояла полицейская цепь.

«Обычный школьник. Драку, конечно, не провоцировал. Случайно пришел в бутсах с шипами. Ну не с клюшкой же», – не без иронии заметил политолог Армен Гаспарян, наблюдавший за происходившим в субботу. «В некоторых СМИ почему-то с некоторой гордостью описывалось, как митингующие выхватывают дубинки у сотрудников полиции и убегают», – заметил адвокат Алексей Мельников.

Но и эти шалости были не единственными. Как сообщал корреспондент газеты ВЗГЛЯД, был момент, когда в полицию полетели пластиковые бутылки и даже крупные камни, но правоохранители все-таки аккуратно вытеснили демонстрантов с проезжей части.

Ксения Собчак жалуется на «специальную жестокость» московских правоохранителей. Такой «специальный подход» можно было бы усмотреть в действиях европейских – французских полицейских, которые 1 мая разгоняли анархистов из «Черного блока». Но в данном случае наши либералы предпочли не заметить европейский опыт. А что же в Москве?

Задержания были выборочными, в отделение отправляли тех, кто пытался устраивать стычки. Задержанных несовершеннолетних «революционеров» отпустили, передав родителям. Главного бузотера Навального доставили в отдел полиции, но потом отпустили (так же как и основную массу задержанных). Две царапины, полученные блогером, явно нельзя считать проявлением «жестокости властей». Как иронически заметила в Facebook публицист Елена Чаусова, «Товарищи, наша скорбь тотальна! Зверски ранен в руку товарищ Навальный!.. А его ровесники в сорок пятом, между прочем, Берлин брали».

Итак, провокации были, но действия они не возымели, вместо насилия случился фарс. В провинции «навальнисты» и вовсе потерпели фиаско. Об этом говорит, например, ставший общим достоянием скрин из внутреннего чата активистов штаба в Тюмени. Заметно снизилось число охваченных городов и число участников. Это видно и по Сибири, и по Дальнему Востоку.

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Но при этом не следует забывать, что «Навальный хотел крови, принесения в жертву части своих сторонников и обвинения сил правопорядка в жестокости и насилии», полагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Эксперты считают: блогеру не дают покоя два примера для подражания. Первый – митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года, закончившийся потасовками с полицией и «болотным делом». Второй пример, куда более актуальный – акции в поддержку Telegram. Плюс грех было не использовать такой повод, как инаугурация президента.

«Кажется мне, что будущие протесты не ограничатся камнями и землей из клумб, – полагает политолог Вячеслав Смирнов. – И полетят в окна магазинов коктейли Молотова, выпущенные твердой, но еще неопытной юношеской рукой. Чем навальнисты хуже парижан?»

«Участники акции всеми силами старались создать картинку каких-то беспорядков в Москве, что, конечно, крайне смешно», – подчеркнул в комментарии агентству Regnum политолог Олег Матвейчев. Сам же Навальный «как обычно, останется в стороне, выйдет сухим из воды, а страдают люди, которые непосредственно оказывали сопротивление или нападали на полицию», считает Матвейчев. «Это очередная подстава, и это взятая из учебников политтехнологии история о том, что нужно побольше жертв, нужно демонстрировать жертвы кровавого режима. Поэтому он «бросает людей под танки».