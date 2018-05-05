«Навальнята» разочарованы отсутствием «полицейских зверств»

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7 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
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Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России

Прошлая церемония вступления Владимира Путина в должность президентаФото: Родионов Владимир/ТАСС
7 мая Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу президента России. Ровно 18 лет назад прошла его первая инаугурация – с тех пор Россия действительно сильно изменилась. Но и в следующие шесть лет страна и мир вокруг нас будут меняться всё более быстрыми темпами.  Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Американских учителей заменили гастарбайтерами

Презрение к учителю – малооплачиваемому специалисту непрестижной профессии – стало в США нормойФото: Rick D’Elia/ZUMA/Global Look Press
Школьное образование в США продолжает скатываться в острый кризис. Низкие зарплаты привели к оттоку преподавателей, и теперь многие штаты вынуждены приглашать учителей из-за границы. Однако дешевый труд гастарбайтеров проблемы не решит. Быть учителем в современной Америке означает страдать от безденежья, не видеть перспектив и терпеть постоянные унижения. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Игры казаков и разбойников в автозаках

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отроки Навального в глаза не видели советской школы, но они ведут себя как усердные пионеры и октябрята, не пропустившие ни одной политинформации. Подробности...

Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Я спросила, знает ли она, что такое блокада Ленинграда, Курская битва, Сталинград. Она слышала только последнее название и в несколько неожиданной связи: «Кажется, там вас и освободили американцы?..» Подробности...
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Дудю и Собчак не даёт покоя звание «лучшего интервьюера»

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Юрий Дудь – символ передовой хайп-журналистики, звезда «Ютуба», и Ксения Собчак, недавний кандидат в президенты, также журналистике не чуждый, подвергли ироническим комплиментам материал канала «Культура» почти месячной давности. Подробности...
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          Митингующие старались спровоцировать жесткий ответ полицейских   7 мая 2018, 20:40
          Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
          Текст: Евгений Романов

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          Московские либералы изо всех сил стараются представить субботний митинг «навальнят» как избиение злыми полицейскими беззащитных подростков. Но это, мягко говоря, лукавство. И «онижедети» в большинстве своем были отнюдь не беззащитны, и полиция действовала куда корректнее, например, парижских коллег.

          Представители либерального лагеря стараются подогреть остывающий интерес к субботнему несанкционированному выступлению сторонников Навального и к беспорядкам, его сопровождавшим. Илья Яшин, который не так давно переквалифицировался из вечных «молодых и многообещающих» в муниципальные депутаты, нагонял страх. Он утверждал: против «подростков с плакатами» задействовали «бойцов-снайперов из Росгвардии». Знакомая картина – загадочные снайперы против «онижедетей».

          «Полиция, ОМОН и казаки (нововведение) особенно жестоко разгоняли демонстрантов. Зачем? Людей было гораздо меньше, чем на митинге за свободу Telegram, зачем же такая специальная жестокость?» – била в набат в «Твиттере» недавний «кандидат против всех» Ксения Собчак.

          Однако (судя по тому, что передавал корреспондент газеты ВЗГЛЯД с места событий) обстановка не напоминала ни киевский Майдан, ни свежие первомайские погромы в Париже. С одной стороны баррикад не бесновались натренированные хулиганы из какого-нибудь «блока» или «сектора». С другой стороны не было «полицейских зверств». Да и до самих баррикад, как нетрудно заметить, не дошло.

          Впрочем, назвать картинку благостной тоже значило бы погрешить против истины.

          Среди тех, кто внял призыву блогера Навального выйти на Тверскую улицу, действительно преобладали «онижедети». Причем не только старшеклассники, но и политические активисты лет 10–12. Многие участники «акции «Долой царя!» вообще не поняли, куда пришли. Они запускали самолетики с надписями «Свободу Telegram», видимо, оставшиеся от прошлого протеста, организованного по инициативе бизнесмена Павла Дурова. Наш спецкор сообщал: Владимир Жириновский, который ненадолго появился на субботней Тверской, быстро ретировался. Лидер ЛДПР явно не увидел здесь свой электорат. На молодежном фоне в толпе иногда мелькали городские сумасшедшие и не вполне трезвые личности.

          Но если бы несанкционированные «гуляния» в итоге оказались безобидной тусовкой «площадки молодняка» и примкнувших к нему профессиональных завсегдатаев демократических митингов – то говорить вообще было бы не о чем.

          Да, вместо 15 тысяч человек Навальный смог вывести на несанкцированное шествие на Тверской не более полутора тысяч. Это не только данные полиции, но и оценка корреспондентов зарубежных СМИ. Да, на фоне митингов против реновации и в сравнении с «протестами имени Дурова» акция Навального выглядела блекло. Но, повторим, было бы не о чем говорить, если бы устроитель не решил создать из ничего медийную картинку «произвола властей». Эксцессы имели место, и именно со стороны «гуляющих».

          Несколько молодых людей (видимо, в целях политического протеста) залезли на крышу «газели» с криками «Один за всех и все за одного!». Если это не было попыткой спровоцировать полицейских – то что это было?

          С той же целью и в это же время во время шествия в Петербурге молодой человек «присел» на капот машины ДПС, а другой «протестующий» начал расшвыривать пластиковые ограждения, у которых стояла полицейская цепь.

          «Обычный школьник. Драку, конечно, не провоцировал. Случайно пришел в бутсах с шипами. Ну не с клюшкой же», – не без иронии заметил политолог Армен Гаспарян, наблюдавший за происходившим в субботу. «В некоторых СМИ почему-то с некоторой гордостью описывалось, как митингующие выхватывают дубинки у сотрудников полиции и убегают», – заметил адвокат Алексей Мельников.

          Но и эти шалости были не единственными. Как сообщал корреспондент газеты ВЗГЛЯД, был момент, когда в полицию полетели пластиковые бутылки и даже крупные камни, но правоохранители все-таки аккуратно вытеснили демонстрантов с проезжей части. 

          Ксения Собчак жалуется на «специальную жестокость» московских правоохранителей. Такой «специальный подход» можно было бы усмотреть в действиях европейских – французских полицейских, которые 1 мая разгоняли анархистов из «Черного блока». Но в данном случае наши либералы предпочли не заметить европейский опыт. А что же в Москве?

          Задержания были выборочными, в отделение отправляли тех, кто пытался устраивать стычки. Задержанных несовершеннолетних «революционеров» отпустили, передав родителям. Главного бузотера Навального доставили в отдел полиции, но потом отпустили (так же как и основную массу задержанных). Две царапины, полученные блогером, явно нельзя считать проявлением «жестокости властей». Как иронически заметила в Facebook публицист Елена Чаусова, «Товарищи, наша скорбь тотальна! Зверски ранен в руку товарищ Навальный!.. А его ровесники в сорок пятом, между прочем, Берлин брали».

          Итак, провокации были, но действия они не возымели, вместо насилия случился фарс. В провинции «навальнисты» и вовсе потерпели фиаско. Об этом говорит, например, ставший общим достоянием скрин из внутреннего чата активистов штаба в Тюмени. Заметно снизилось число охваченных городов и число участников. Это видно и по Сибири, и по Дальнему Востоку.

          Но при этом не следует забывать, что «Навальный хотел крови, принесения в жертву части своих сторонников и обвинения сил правопорядка в жестокости и насилии», полагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Эксперты считают: блогеру не дают покоя два примера для подражания. Первый – митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года, закончившийся потасовками с полицией и «болотным делом». Второй пример, куда более актуальный – акции в поддержку Telegram. Плюс грех было не использовать такой повод, как инаугурация президента.

          «Кажется мне, что будущие протесты не ограничатся камнями и землей из клумб, – полагает политолог Вячеслав Смирнов. – И полетят в окна магазинов коктейли Молотова, выпущенные твердой, но еще неопытной юношеской рукой. Чем навальнисты хуже парижан?»

          «Участники акции всеми силами старались создать картинку каких-то беспорядков в Москве, что, конечно, крайне смешно», – подчеркнул в комментарии агентству Regnum политолог Олег Матвейчев. Сам же Навальный «как обычно, останется в стороне, выйдет сухим из воды, а страдают люди, которые непосредственно оказывали сопротивление или нападали на полицию», считает Матвейчев. «Это очередная подстава, и это взятая из учебников политтехнологии история о том, что нужно побольше жертв, нужно демонстрировать жертвы кровавого режима. Поэтому он «бросает людей под танки».


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