«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Взгляд
2 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:53  |  vz.ru
Разделы

По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная: Россия – почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
Перейти а раздел…

НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
Перейти а раздел…

Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Не утихающие волнения оппозиции в Армении могут быть важным сигналом для соседнего АзербайджанаФото: Gleb Garanich/Reuters
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что согласно новопровозглашённому лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определённые цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...

Три главных вопроса о будущем Армении

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если абстрагироваться от осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Зачем британское государство умертвило двухлетнего ребенка

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, – очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
Обсуждение: 97 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
      Подробности...

      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
      Подробности...

      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Украина приостановила деятельность в органах СНГ
          Пашинян назвал Россию стратегическим союзником АрменииБританцы пожаловались российскому посольству на свои СМИПашинян сказал, что будет, если в Ереван введут армиюДля дипломатии Трампа придумали специальный термин
          Украина приостановила деятельность в органах СНГСША потребовали от Ирана гигантскую сумму за теракты 11 сентябряДНР отчиталась об ответном ударе на обстрел ВСУ мирных жителейСобчак призналась в побочном эффекте от участия в агитации
          Глава ЛНР заявил о переходе конфликта в Донбассе в горячую стадиюСкандальному польскому эксперту с ток-шоу запретили въезд в Россию на огромный срокКапитан российского самолета умер по пути в ЕгипетНа иностранного дипломата в Москве напал кот

          Главная тема


          Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

          люфтваффе уже не те


          У ВВС Германии осталось всего четыре боеспособных истребителя

          «перелом челюсти и чего-то еще»


          Опубликовано видео избиения вдохновителя Майдана

          российские антисанкции


          Производитель латвийских шпрот отчитался об огромных убытках

          США не причем


          Пентагон заявил о суверенном праве Израиля бить по Сирии

          есть жертвы


          Появилось видео падения горящей многоэтажки в Бразилии

          деньги уйдут в Ригу


          Бывшей жене достанутся 100 млн рублей Задорнова

          слетели с брони Т-60


          Появилось видео падения детей с танка на ходу в Питере

          «Дротик» и наган


          В США составлен рейтинг «худших» российских пистолетов

          крах «олигарха»


          Эдуард Биров: В эпическом диспуте столкнулись две части российской элиты

          Перспективы легализации ЧВК


          Владимир Неелов: Простые русские воины, не имеющие официального статуса, меняют облик войны и её правила

          историческое соглашение


          Дмитрий Дробницкий: У главы КНДР просто нет другого выхода, кроме как «торговать» денуклеаризацией

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Елена Кондратьева-Сальгеро

          «Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 2 мая 2018, 20:39

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Первомай в Париже в этом году отметился холодной погодой и горячими событиями.

          Причем события разогревались непросредственно с последних выходных.

          В воскресенье посол Королевства Бахрейн, не совсем понятно по какому стечению обстоятельств оказавшийся в парижском метро, вместо казенного лимузина, не совсем охотно, но расстался со своими посольскими документами и четырьмя банковскими картами на станции «Франклин Рузвельт», где два «хулигана восточной внешности» выхватили у него бумажник, самого его швырнули об стену и скрылись в неизвестном направлении.

          Практически одновременно с этим мелким происшествием чета американских дипломатов, скучавшая  в автомобильной пробке на одной из улиц французской столицы, была оглоушена небывалой расторопностью, достойной разве что былой славы «Дикого Запада»: «неизвестный» на мотоцикле в мгновение ока разбил стекло дипломатического «Лексуса» острым камнем, выхватил у супруги дипломата ее сумку с документами и ключами от квартиры, где – сами понимаете – много чего залежалось и скрылся, прежде чем американцы поняли, что происходит и о чем кричать.

          Опять же oдновременно с этими событиями «Коллектив африканских феминисток», созывающий сторонников для первомайской демонстрации, призвал на своей странице в фейсбуке присоединиться к ним всех «пострадавших от французского расизма, мизогинии, дикого капитализма, классизма и гетеро-бланкиарката»©.

          Фото: Christian Hartmann/Reuters

          Этот последний термин уточнял, что белым гетеросексуальным личностям к афро-феминисткам присоединяться не рекомендуется. Потому что белого расизма во Франции нет как нет, а всякого другого – завались.

          Другие уточнения в «призыве» указывали также, что кортеж афро-феминисток намерен бороться против государства «чрезмерного полицейского присутствия» повсюду, что, по мнению афро-феминисток, равно как и всех гошистских организаций, «только необоснованно подавляет население и провоцирует к агрессии».

          Иными словами, людей раздражает присутствие полиции в общественных местах, особенно во время массовых мероприятий. Любое мероприятие без полиции проходит веселей.

          И об этом тоже в канун первомайских профсоюзных шествий и разного рода праздничных демонстраций много говорили на различных ток-шоу, четко политкорректного окраса. Желали, чтобы силы правопорядка, по возможности исчезли из поля зрения всех гуляющих и не мешали людям наслаждаться лозунгами и ходьбой.

          Поэтому когда два дня спустя, в самый разгар первомайских шествий, «группа неизвестных в масках, в количестве примерно 1200 человек, с анти-правительственными лозунгами», стала решительно вливаться в толпу демонстрантов в районе Аустерлицкого моста, рвать петарды, бросать бутылки с зажигательной смесью, крушить витрины, автобусные остановки и припаркованные автомобили, – самыми неудачными возмущенными криками стали, конечно, все вариации на тему «Куда смотрит полиция?!»

          Полиции пришлось все-таки показаться на глаза гуляющей публики и сильно испортить людям праздник, аккуратно отгоняя демонстрантов в масках различными водными процедурами из специально предусмотренных для этого шлангов и даже немножко использовать слезоточивые газы, в целях обуздания чрезмерного рвения особо активных.

          Пришлось также задержать окoло 200 манифестантов, но тоже очень аккуратно, чтобы не дай Бог кому чего не повредить, а то потом не расплатишься с адвокатами всех возможных «ониждетей», упаси Господь, получивших какие повреждения.

          Все официальные лица французской политики, от министра внутренних дел до мэра столицы, еще до окончания демонтрации успели «оттвиттить» в соцсетях свое глубокое возмущение и не менее глубокое сочувствие пострадвашим коммерсантам.

          А все самые оппозиционно настроенные по отношению к политике президента Макрона деятели немедленно заявили, что такой «Первомай» означает полное банкротство сегодняшнего французского правительства, которому следует незамедлительно дать стране доказательство собственного авторитета, вернув, наконец, полную возможность органам правопорядка этот порядок восстанавливать.

          Сразу целая симфония голосов не слишком заполиткоррекченной прессы отметила также еще одну давно известную и тщательно замалчиваемую деталь, а именно: если бы в похожей ситуации речь шла о безобразиях, устроенных праворадикальными группировками любого сорта, случившееся немедленно раздули бы до размеров вселенской катастрофы, заклиная не допустить разгула традиционных праворадикальных страшилок недотолерантности всех сортов.

          Но поскольку все без исключения замеченные и задержанные товарищи, как всегда, оказались активистами крайне-левого движения «Black Bloc», имеющего обыкновение заявлять миру о своем намерении его изменить именно таким образом – сливаясь с обычными демонстрациями, чтобы превратить их в акты безобразного вандализма, то всю шумиху по поводу этих беспорядков, как всегда, уже стараются унять общими увещеваниями о дружбе, равенстве и братстве между представителями самых разных народов, стран и культурных направлений.

          Основным лозунгом движения «Черный Блок» является: «Le Black Bloc colore nos vies» (Черный Блок раскрашивает наши жизни), a одним из транспарантов на этой демонстрации стал «Макрон вызывает у нас черный гнев!»

          По оценкам французских аналитиков, это ультралевоe и ультражесткоe объединение, характеризуется особо легким на подъем насилием во всем, что касается актов вандализма, что и было продемонсттрировано в Париже.

          Отметьте также, что единственным политическим деятелем, опять севшим в галошу на Первомай, стал самый известный на сегодня левый лидер, г-н Меланшон.

          «Это, конечно, банды крайне-правых!» – отстучал он в соцсетях, воочию наблюдая за происходящим по прямой трансляции и прекрасно сознавая, о каких формированиях на самом деле речь.

          Г-на Меланшона пришлось одернуть даже премьер-министру, вынужденному сообщить в официальном заявлении прессе, что творящиеся безобразия успешно осуществляет именно ультралевая организация.

          В ближайшие дни, ожидаются привычные обсуждения на всех политкорректных телеканалах, в единой тональности: «Другие тоже хулиганят!»

          Сейчас главное – доказать ошарашенным гражданам, что во всём случившемся снова виноваты силы правопорядка: то их слишком много везде и они нервируют народ, то их не хватает именно там, где они должны быть.

          В этой спасительной сумятице завертятся и потонут все неудобные вопросы, причины и доказательства настоящих проблем.

          Пока ближайший громкий инфоповод не позволит срочно закрыть тематику о серьезно подмоченной репутации всего светлого и хорошего, намертво закрепленного за любым понятием, имеющим хоть какое отношение к «новым революционерам» и их «борьбе за мировую справедливость».  Поясню, что «новыми революционерами» этот самый «Черный Блок» уже назвали в наспех организованных правящей толерaнтностью дебатах.

          Так что очень может быть, что, согласно новопровозглашенному лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определенные цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Три главных вопроса о будущем Армении

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          Если абстрагироваться от осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии. Подробности...
          Обсуждение: 21 комментарий

          Зачем британское государство умертвило двухлетнего ребенка

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Смерть английского мальчика Альфи Эванса вызвала немалое возмущение во всем мире. Сравнивать британские власти с нацистами, как это делают многие, – очень сильное и несправедливое преувеличение. Но одна параллель очевидна. Подробности...
          Обсуждение: 97 комментариев

          В эпическом диспуте Чубайса и Касперской столкнулись российские элиты

          Эдуард Биров, журналист
          В короткой дискуссии произнесено много откровенного, но я приведу только по одной фразе Чубайса и Касперской относительно принципиального вопроса суверенитета, чтобы понять ту развилку, на которой находится наша страна. Подробности...
          Обсуждение: 123 комментария

          200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам

          Игорь Иваненко, политолог, историк
          В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...
          Обсуждение: 18 комментариев

          Когда урбанизм становится опаснее фашизма

          Антон Крылов, журналист
          Проекты «как нам обустроить Россию» появляются чуть ли не еженедельно. Почти случайно выяснилось, что в правительстве, оказывается, обсуждаются две кардинально противоречащие друг другу концепции развития страны. Подробности...
          Обсуждение: 85 комментариев

          Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами

          Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
          Пока на Западе частные военные компании зарабатывают деньги и служат инструментом для непрямого ведения политики, пока Китай вовсю создает военные госкорпорации для экспансии в Африке, Россия вновь идет своим путем. Подробности...
          Обсуждение: 47 комментариев

          Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Свой вклад в «бархатную революцию» внесла даже Ким Кардашьян

          Владимир Блинов, digital-агентство «Интериум»
          Британские ученые сделали вывод, что соцсети – хорошее средство раскрутки и координации в любых протестах, митингах и акциях. Можно выделить «три боевых слона», на которых революции, «цветные» и «бархатные», въезжают в «режимы». Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

          Александр Христофоров, журналист
          Герой Труда Российской Федерации – высшее звание, второе по статусу после Героя России. В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем. Подробности...

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............