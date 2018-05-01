Макрон выступил с угрозами в адрес участников беспорядков в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с осуждением беспорядков, произошедших в Париже во время первомайской демонстрации, пообещав привлечь инициаторов акции неповиновения властям к ответственности.

«Все будет сделано для того, чтобы инициаторы были вычислены и привлечены к ответственности за свои действия», – заявил Макрон, слова которого передает РИА «Новости».

По словам префекта полиции Парижа Мишеля Дельпюэша, во время беспорядков были задержаны 200 человек, около 40 из них направлены в полицейские участки.

Напомним, во вторник правоохранительные органы французской столицы применили слезоточивый газ и водометы против молодых людей, устроивших акцию неповиновения властям. В ходе демонстрации молодые люди в черной одежде и масках громили витрины ресторанов и кафе.

Газета ВЗГЯЛД подробно рассказывала о накопившихся претензиях французов к Эммануэлю Макрону.