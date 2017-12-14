В Париже начались погромы

Правоохранительные органы французской столицы применили слезоточивый газ и водометы против толпы молодых людей численностью около 1,2 тыс. человек, устроившей в городе беспорядки.

Первомайская демонстрация стартовала во вторник от площади Бастилии в Париже. В колонне шли молодые люди в черных одеждах, с масками на лице. В префектуре Парижа сообщили, что их численность около 1,2 тыс. человек. Провокаторы стали громить витрины ресторанов и кафе, напали, в частности, на ресторан McDonald’s, подожгли автомобиль, передает РИА «Новости».

Демонстранты взрывали дымовые шашки и петарды. Они держали в руках плакаты с надписями «В этот раз мы организованы», «Макрон довел нас до черного гнева». Экстремисты использовали камни и молотки, которые прячут под одеждой.

Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Предыдущие акции протеста во французской столице также сопровождались погромам и столкновениями с полицией.