Казаки рассказали об участии в митинге Навального

Центральное казачье войско (ЦКВ) заявило, что 5 мая во время акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади казаки выражали гражданскую позицию.

Отмечается, что «казаки ЦКВ охрану общественного порядка на территории Москвы, в том числе на Пушкинской площади, не осуществляли», передает «Интерфакс».

«В каких-либо противоправных действиях казаки ЦКВ не участвовали», – говорится в сообщении.

По данным ЦКВ, несколько казаков пришли на концерт «Московская весна», где было запланировано выступление коллектива с казачьим репертуаром.

«Рядом проходил неразрешенный митинг, на котором казаки высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды. Казаки традиционно являются защитниками отечества», – говорится в сообщении.

Напомним, 5 мая в Москве понаблюдать за митингом сторонников Алексея Навального «Он вам не царь» пришли казаки и люди в форме времен Великой Отечественной войны с гармошками. Во время митинга между казаками и сторонниками оппозиции произошла потасовка.