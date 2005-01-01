На видео с акций Навального увидели работу провокаторов

СМИ проанализировали видео с акций блогера Алексея Навального 5 мая, на которых видно, как работали специальные провокаторы, четко координировавшие действия участников акций.

Рассказывая об участии «казаков» в беспорядках на Пушкинской площади, либеральные СМИ не показали жесткие их задержания силами полиции и Росгвардии, которые не делали различий между «сортами и видами провокаторов». Между тем, кроме условно «патриотических» активистов в толпе находились и специальные провокаторы, четко координировавшие действия сторонников Навального, пишет «Лайф».

Портал проанализировал кадры, снятые 5 мая на митинге оппозиции, придя к выводу, что у протестующих на несанкционированном митинге и перекрывавших Страстной бульвар имелась структура координаторов. Они давали указания, куда идти и как противостоять правоохранительным органам.

Так, на видео заметно, как протестующие начали выбегать на проезжую часть в ходе несанкционированного шествия. В частности, сторонники Навального активно громят полицейские заграждения, но делают это организованно, ими руководит мужчина в белой футболке. Он выбегает на проезжую часть, первым начиная опрокидывать заграждения. При этом он координирует протестующих.

Четкая координация действий протестующих видна и на другом ролике, где мужчина с залысинами организовывал протестующих, а после его задержания моментально образуется толпа, которая несколько минут отбивает его у полиции. При этом тот же человек в белой футболке, который направляет протестующих.

Также в среде протестующих заметили специально заточенных под создание «медиакартинки» провокаторы – так, женщина в красном платье неожиданно падает на землю и начинает кричать о том, что ее избивают, хотя полиции или «казаков» рядом нет. После этого женщина спокойно удаляется в толпу.

«Мирные протестующие» активно забрасывали полицию камнями и бутылками – на ролике видно, что в толпе действуют заводилы и провокаторы, которые в момент отхода сил полиции начинают подогревать толпу и забрасывать правоохранителей различными предметами.

«Лайф» пишет, что человек в белой футболке замечен и на других видеозаписях. Он активно управлял толпой, указывал направление движения и действий протестующих. Они ему подчиняются и оперативно исполняют указания относительно направления движения, в том числе направляя протестующих «на Кремль».

В среде протестующих были также несколько человек, забрасывающих полицию бутылками и камнями, некоторые организаторы приказывали людям садиться на землю или идти перекрывать Страстной бульвар, блокировать полицейские автобусы. В конце одного из видео появляется все тот же мужчина в белой футболке, который организует и направляет сторонников Навального на прорыв полицейского оцепления.

Это указывает на то, что в среде протестующих существовала четкая организация и координация, направленная на нарушение общественного порядка и конфронтацию с полицией.

Позже в Сети появились видеозаписи, где показаны действия «мирных» сторонников Навального на митинге в Воронеже 5 мая, где они толкают полицейскую машину.

На митинге сторонников Навального в Петербурге протестующие попытались также перекрыть улицу и строили баррикады.

Молодые люди на митинге сторонников Навального пытаются перекрыть улицу и строят барикады. Петербург. 5 мая pic.twitter.com/xHSs3CEfML — Взгляд (@vzglyad) 8 мая 2018 г.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как московские либералы пытались представить субботний митинг избиением полицейскими беззащитных подростков.