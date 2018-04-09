Трамп счел хорошие отношения России и США благом для всего мира

Президент Дональд Трамп по-прежнему считает, что у Соединенных Штатов с Россией могут наладиться хорошие отношения и «это будет хорошо для всего мира», заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп «по-прежнему полагает, что если в какой-то момент у нас [США] наладятся хорошие отношения с Россией, то это будет хорошо для всего мира», передает ТАСС.

Напомним, в начале апреля Трамп допустил невозможность улучшения отношений с Россией, назвав себя самым жестким из президентов США по отношению к Москве. Однако уже через день глава Белого дома заявил, что ладить с Россией не согласны только очень глупые люди.

Напомним также, постпред США при ООН Никки Хейли признала, что Россия никогда не будет другом для США.