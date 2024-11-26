Минцифры разработало меры против ИТ-мошенничества

  • Новость часаСВР заявила о планах Запада задействовать «полк Калиновского» для дестабилизации Белоруссии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему сделка ОПЕК+ может развалиться из-за Казахстана
    В Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы не владеющих русским языком детей
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы
    Стало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow
    В Госдуму внесли законопроект об отмене запрета «Талибана»
    ФСБ: Украинская мафия контролирует наркопроизводства в России
    Шольц назвал Украину ключевой темой предвыборной кампании
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» запустил сразу все реакции – отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания буквально всех – от прогосударственных медиа Европы до оппозиционных помоек – по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории, в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

    2 комментария
    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

    16 комментариев
    26 ноября 2024, 10:49 • Новости дня

    Минцифры разработало меры против ИТ-мошенничества

    Минцифры и ЦБ подготовили законы для защиты от кибермошенничества

    Tекст: Евгения Караваева

    Правительство представило законопроекты, направленные на борьбу с мошенничеством в ИТ-сфере, включая схемы через звонки и сообщения.

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с правоохранительными органами и Центральным банком разработало пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от мошенничества, связанного с использованием информационных технологий, передает ТАСС. Эти инициативы созданы по поручению правительства и представляют комплексный план действий, охватывающий все наиболее распространенные уловки кибермошенников.

    Как сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, законопроекты нацелены на защиту от различных видов мошенничества, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. Для эффективности пакета мер провели глубокий анализ распространенных схем обмана, что легло в основу предлагаемых решений.

    Григоренко подчеркнул, что разработки направлены на минимизацию рисков для граждан при использовании цифровых технологий. Они должны обеспечить более высокий уровень безопасности в условиях растущих угроз кибермошенничества. Введение этих мер может стать важным шагом в борьбе с преступностью.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах создать базу биометрических данных телефонных мошенников для борьбы с антифродом.

    Эксперт предупредила о новой схеме мошенничества в Telegram, где злоумышленники используют сообщения с вопросом «Это ты на фото?» и прикрепляют вредоносные файлы с расширением АРК.

    Сбербанк выделил топ-3 схемы мошенничества 2024 года.

    25 ноября 2024, 13:34 • Новости дня
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    @ John Hamilton/U.S. Army/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили, сообщают Telegram-каналы.

    Атака произошла ночью, украинская сторона выпустила восемь ракет, семь из которых были сбиты средствами российской противовоздушной обороны, пишет РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber.

    Пока неизвестно, какие цели преследовал киевский режим, поскольку авиации на этом аэродроме давно нет, а его поломка такими ударами невозможна.

    К текущему моменту в официальных сводках Минобороны нет информации об этой атаке по аэродрому. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов в 0.40 мск сообщал о ракетной опасности, ее отменили через шесть минут.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

    Коментарии (37)
    25 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета

    Экипаж упавшего в Литве самолета запрашивал посадку по приборам перед крушением

    Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экипаж самолета DHL, разбившегося в Литве, запрашивал разрешение на посадку по приборам у диспетчеров, согласно имеющейся аудиозаписи.

    Как передает РИА «Новости», в распоряжении оказалась аудиозапись, на которой экипаж самолета DHL, упавшего в Литве, запрашивал у диспетчеров разрешение на заход на посадку по приборам. Один из пилотов обратился с просьбой: «Диспетчеры, можете, пожалуйста, подтвердить, может ли 18D использовать систему захода на посадку по приборам кабины пилота (ILS)?»

    Система ILS, или курсо-глиссадная система, представляет собой один из методов захода на посадку. Она использует две радиостанции для определения курса и глиссады самолета, что позволяет настроить радиооборудование на нужную частоту. Это помогает экипажу точно определить положение самолета в пространстве и выполнить посадку.

    Напомним, в Литве грузовой самолет компании DHL потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса, пилот погиб. Проводится расследование, по предварительным данным, причиной стали технические неполадки. Власти Вильнюса решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Позже СМИ опубликовали переговоры диспетчеров при крушении самолета в Литве.

    На ваш взгляд
    Вы боитесь летать самолетами?




    Результаты


    Коментарии (15)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    Адмирал Бауэр: НАТО обсуждает превентивные высокоточные удары по России
    @ Lukas Balandis/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта, заявил глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

    По словам Бауэра, такой шаг рассматривается как ответная мера в случае вооруженного нападения России на страны НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время конференции, проходящей в Брюсселе, Бауэр подчеркнул необходимость восполнения операционных запасов оружия и увеличения инвестиций в системы противовоздушной обороны и высокоточные удары. «Мы изменили свое отношение к концепции оборонного альянса. Гораздо грамотнее не ждать нападения, а нанести первый удар по пусковым установкам в России», – заявил он.

    Ключевым элементом новой стратегии, по словам Бауэра, должна стать комбинация высокоточных ударов, способных вывести из строя системы, которые потенциально могут быть использованы для нападения на страны альянса.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус также заявил, что украинский конфликт перестал быть региональным.

    Коментарии (81)
    25 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители НАТО, вероятно, не до конца ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о высокоточных ударах по России.

    «Видимо, не дочитали обновленную доктрину», – сказала дипломат, ее слова приводит РИА «Новости».

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    Коментарии (31)
    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Коментарии (49)
    25 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки успешно перехватили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны.

    Кроме восьми баллистических ракеты, уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщается в Telegram-канале ведомства. В дополнение к этому, силы ПВО также перехватили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    На прошлой неделе Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, на этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области.

    В понедельник Telegram-каналы сообщили, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили.

    В четверг президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

    Коментарии (29)
    25 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Россия назвала ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда

    Замминистра Лысогорский назвал ноту ОЗХО о химикатах на Украине театром абсурда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нота Организации о якобы применении токсичных химикатов на Украине напоминает театр абсурда и является необоснованной провокацией, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский на 29-й Конференции государств – участников ОЗХО.

    Он подчеркнул, что США и их союзники вопреки фактам продолжают обвинять Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, передает ТАСС.

    По словам Лысогорского, представленная Украиной и распространенная нота технического секретариата является провокационной информацией. Он подчеркнул, что Россия проверяет достоверность этой информации и намерена сообщить о результатах через постоянное представительство России при ОЗХО.

    «Могу сказать свои личные наблюдения по этому вопросу», – добавил замминистра, подчеркнув, что нота больше похожа на театр абсурда.

    Ранее российская сторона направила более 30 нот в ОЗХО с доказательствами применения Украиной запрещенных химических веществ.

    Постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщал, что на фоне неудач украинской армии возросло количество возможных провокаций с использованием химического оружия, а Запад работает с техническим секретариатом ОЗХО, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.

    Коментарии (9)
    25 ноября 2024, 13:27 • Новости дня
    Посол России заявил об устроенной ВСУ «кровавой бане» в Селидово

    Мирошник: ВСУ устроили «кровавую баню» в Селидово, пытаясь повторить провокацию в Буче

    Посол России заявил об устроенной ВСУ «кровавой бане» в Селидово
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ начали расстреливать мирных жителей в Селидово за два дня до прихода российских войск, следственные органы РФ будут разбираться с доказательствами, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, после того как на Западе заговорили о мирных переговорах, в Украине начали готовить «Бучу-2», но уже в Селидово, передает РИА «Новости».

    Эвакуированные из Селидово мирные жители свидетельствуют о расстреле десятков граждан, включая семьи с детьми, пенсионеров и женщин. Мирошник отметил, что преступления совершались за два-три дня до прихода российских войск. По его словам, киевский режим пытался создать «картинку» для западной прессы, однако российские войска успели вмешаться.

    Очевидцы сообщают, что среди нападавших были польские наемники. Люди боялись выходить из домов, поскольку тела убитых оставались на улицах до прихода российских войск. По словам одного из очевидцев, все были в одинаковой форме, а действия направлены на обвинение России.

    29 октября российские подразделения освободили город Селидово в Донецкой народной республике.

    Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявил газете ВЗГЛЯД, что в Селидово ВСУ при отступлении расстреляли более 100 мирных граждан, свидетельства преступлений зафиксированы и переданы правоохранительным органам.

    Также при отступлении из Селидова ВСУ заминировали колодцы и подходы к скважинам, что лишает местных жителей доступа к воде.

    Коментарии (15)
    25 ноября 2024, 14:22 • Новости дня
    Кадыров рассказал о ставшем кошмаром для ВСУ бойце-украинце

    Кадыров: Отряд «Ахмат» под командованием Хохла стал кошмаром для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил отряд спецназа «Ахмат» под руководством украинца по прозвищу Хохол за успешные операции на фронте против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что отряд спецназа «Ахмат», возглавляемый командиром с позывным Хохол, стал серьезной проблемой для ВСУ. По словам главы Чечни, Хохол, будучи украинцем по национальности, изменил свои взгляды после трагического инцидента, связанного с обстрелом детского пляжа в Донецкой народной республике.

    «Этот инцидент стал для него поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его родной стране», – сообщил Кадыров.

    Он рассказал, что в 2022 году Хохол решил добровольно отправиться на фронт после начала специальной военной операции. Он прошел подготовку в Российском университете спецназа, где приобрел необходимые навыки и знания для выполнения сложных задач. Сейчас Хохол командует одним из самых эффективных подразделений спецназа «Ахмат» на линии фронта, отметил Кадыров.

    Подразделение под руководством Хохла успешно выполняет задачи на сложнейших участках фронта, отметив немало достижений в борьбе с украинскими националистами, подчеркнул глава Чечни. Кадыров выразил гордость за таких бойцов и пожелал им удачи и успехов в службе на благо России.

    Напомним, бойцы спецназа «Ахмат» захватили в Курской области тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», который способен летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки. Ранее командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза рассказал, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей. Боец отряда под командованием «Каштана» рассказывал, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области.

    Коментарии (7)
    25 ноября 2024, 18:30 • Новости дня
    Киев попросил молчать иностранных журналистов об обломках «Орешника»

    Reuters и Associated Press заявили, что их попросили молчать об увиденных обломках «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Агентствам Associated Press и Reuters продемонстрировали обломки новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    В сообщении Reuters говорится, что группа репортеров в воскресенье получила доступ к этим обломкам, но их попросили не раскрывать их точное местоположение, передает РИА «Новости».

    Associated Press заявило, что фрагменты ракеты были представлены сотрудниками СБУ. После осмотра обломки забрали украинские следователи для дальнейшего изучения. На видео агентства сотрудник СБУ заявил, что фрагменты нашли после удара по Днепропетровску. Он отметил, что ранее СБУ не фиксировала подобных обломков и теперь собирается их изучить.

    Россия впервые применила гиперзвуковую ракету средней дальности по объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев докладывал президенту Владимиру Путину о способности ракетного комплекса «Орешник» поражать цели на всей территории Европы.

    Коментарии (18)
    25 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Авиаэксперт объяснил, как сдвиг ветра мог привести к возгоранию Superjet в Анталье

    Авиаэксперт Пантелеев объяснил влияние сдвига ветра при посадке на возгорание Superjet в Анталье

    Авиаэксперт объяснил, как сдвиг ветра мог привести к возгоранию Superjet в Анталье
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Сдвиг ветра зачастую считается не просто опасным явлением, а обстоятельством, в силу которого осуществлять посадку не рекомендуется», – сказал газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя ситуацию с загоревшимся во время посадки Superjet в Анталье.

    В аэропорту Антальи пассажирский самолет Superjet авиакомпании «Азимут», прилетевший из Сочи, совершил жесткую посадку из-за сдвига ветра, в результате чего на борту произошел пожар. Все пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

    «Направление и сила ветра могут меняться в зависимости от высоты. На высоте сто метров может быть одно направление, а около земли – другое. Явление, когда направление и скорость воздушного потока меняются интенсивно, называют сдвигом ветра», – говорит Пантелеев.

    Он объясняет, что когда воздушное судно заходит на посадку, это явление наиболее опасно, потому что оно может вызвать серьезное изменение вертикальной скорости либо сместить воздушное судно в сторону от оси взлетно-посадочной полосы, и запаса высоты может уже не хватить для того, чтобы парировать эти явления. Именно поэтому сдвиг ветра зачастую считается не просто опасным явлением, а обстоятельством, в силу которого осуществлять посадку не рекомендуется, нужно уйти на второй круг или в крайнем случае на запасной аэродром.

    Также собеседник подчеркивает, что сдвиг ветра в районе аэропорта Антальи наблюдается не чаще, чем в других местах. Но в Турции с конца прошлой недели наблюдался штормовой ветер, ливни. Задержки и отмены рейсов были в нескольких аэропортах.

    «Метеолокаторы, установленные на борту воздушных судов, имеют возможность обнаруживать такое явление, как сдвиг ветра. Тогда в кабине срабатывает оповещение WINDSHEAR AHEAD. Кроме того, в метеосводках предоставляет оператор аэропорта, информация о фактической погоде регулярно обновляется. При наличии столь опасного явления там появляется предупреждение о вероятности сдвига ветра. А если экипаж какого-то воздушного судна столкнулся с таким явлением, он сообщает об этом диспетчеру, и тот в свою очередь информирует другие экипажи», – делится эксперт.

    По его словам, в руководствах по летной эксплуатации на каждый тип воздушного судна четко прописаны процедуры, что нужно делать в такой ситуации. В них, как правило, все сводится к тому, что если есть информация о сдвиге ветра, нужно уходить на второй круг и ждать, пока ситуация не нормализуется. Если ситуация не улучшается, следует принять решение о перенаправлении на запасной аэродром. Если же воздушное судно попало в сдвиг ветра, то выполняется простой набор процедур: двигатели на взлетный режим, штурвал на себя.

    «Но сигнализация о сдвиге ветра не всегда срабатывает. И наоборот – не всегда при срабатывании сигнализации о сдвиге ветра он на самом деле есть. Поэтому не всегда при наличии информации о возможном сдвиге ветра экипаж должен уходить на второй круг», – предупреждает Пантелеев.

    Пожар на борту в подобных ситуациях, по его словам, может произойти в случае повреждения топливных баков, топливных магистралей и последующего разлива топлива. Анализ данных бортового самописца позволит сделать выводы о том, какая вертикальная и горизонтальная скорость были у самолета в момент касания земли, каковы были угол тангажа и крена, произошло ли касание земли хвостовой частью или мотогондолой двигателя.

    На ваш взгляд
    Вы боитесь летать самолетами?




    Результаты

    «Что касается действий командира воздушного судна и второго пилота на момент посадки, то их я оценивать не готов – для этого у меня нет информации. Но я точно могу сказать, что бортпроводники организовали оперативную эвакуацию пассажиров с борта воздушного судна», – заключил Пантелеев.

    Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что вероятной причиной возгорания самолета SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье мог сталь разлив топлива, произошедший из-за сильного удара о взлетно-посадочную полосу. Уточняется, что при посадке воздушное судно не испытало отказов систем.

    Коментарии (12)
    25 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Маск назвал американские истребители F-35 плохими

    Маск раскритиковал американские истребители F-35

    Маск назвал американские истребители F-35 плохими
    @ U.S. Air Force/Senior Airman Devante Williams/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделавших их дорогими и неэффективными, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проектирование F-35 провалилось на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу», – пояснил Маск в X, передает РИА «Новости».

    По этой причине истребитель стал дорогим и сложным универсалом, который не выделяется выдающимися характеристиками.

    Ранее Общественный проект по надзору за правительством в США отметил, что власти страны одобрили массовое производство F-35, не принимая во внимание данные о многочисленных недостатках этой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многофункциональный истребитель-невидимка пятого поколения F-35 могут применять военно-воздушные и военно-морские силы США, а также корпус морской пехоты. Он может использоваться как носитель ядерного оружия. Существуют три модификации F-35, которые активно закупают страны НАТО и азиатские партнеры.

    Коментарии (2)
    25 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    В ОАК назвали возможную причину пожара SSJ-100 Анталье

    ОАК: Причиной разлива топлива и возгорания SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар самолета о полосу

    В ОАК назвали возможную причину пожара SSJ-100 Анталье
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» не испытал отказов систем при посадке в Анталье, однако разлив топлива стал вероятной причиной возгорания из-за сильного удара о полосу, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

    По предварительным данным, причиной разлива и последующего возгорания топлива мог стать сильный удар самолета о взлетно-посадочную полосу, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями. В ОАК подчеркнули отсутствие технических неполадок в системах воздушного судна, передает ТАСС.

    Производитель SSJ-100 выразил готовность предоставить помощь в расследовании причин инцидента. Специально созданная комиссия займется установлением всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее сообщалось, что летевшие на самолете авиакомпании «Азимут», загоревшемся в Анталье, прибыли в Сочи с задержкой на более чем 10 часов.

    В Анталье при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», летевший из Сочи, и это произошло из-за столкновения с сильным ветром. Пассажиры решили подать коллективный иск против авиакомпании.

    Коментарии (13)
    25 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал российскую вакцину от рака прорывом

    Путин выразил уверенность, что российская вакцина от рака станет прорывом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что российская вакцина от рака, разрабатываемая ФМБА, станет значительным прорывом.

    Он обсудил этот вопрос на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства России Вероникой Скворцовой, передает ТАСС.

    Скворцова рассказала, что работа над онковакциной активно продолжается, примерно через год она может быть готова к применению.

    Президент подчеркнул важность этого проекта и выразил уверенность в его успехе. «Это все равно прорыв будет», – заявил он.

    Ранее Александр Гинцбург сообщил, что первыми участниками клинических исследований вакцины от рака станут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака ожидаются к концу 2024 года.

    Скворцова сообщала, что научные организации Федерального медико-биологического агентства России работают над созданием ряда онковакцин и что завершен полный цикл доклинических исследований вакцины против колоректального рака.

    Коментарии (12)
    25 ноября 2024, 21:15 • Новости дня
    В ЕС удары ATACMS назвали нападением США на Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    В статье говорится, что атаки, начавшиеся на прошлой неделе, фактически означают участие западных стран в боевых действиях против России, пишет «Газета.Ru».

    По утверждению авторов публикации, такие удары стали возможны благодаря использованию сложных военных технологий, которые, по их мнению, находятся под контролем американских, британских и французских военных специалистов. «Эти типы вооружений требуют квалифицированных операторов, которых у украинцев нет», – подчеркивается в материале.

    Advance также отмечает, что подобное использование ракет представляет собой серьезный военный вызов для России, поскольку дальнобойные ракеты способны поражать цели в глубине российской территории. Издание выражает обеспокоенность возможной эскалацией конфликта и дальнейшими ответными действиями со стороны России.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

    Коментарии (8)
    Главное
    ЕС захотел вернуть Британию в оборонную промышленность Европы
    WSJ: Европа собралась оплачивать производство оружия на Украине
    Лавров обвинил Запад в попытке устроить революцию в Грузии
    В США назвали возможную передачу Украине ядерного оружия актом госизмены
    В убийстве молдавского раввина в ОАЭ заподозрили троих узбеков
    Хулиганство с игрушечным оружием признали угрозой насилия
    СК выдвинул версию о гибели школьницы от нападения свиней после удара быка

    Почему сделка ОПЕК+ может развалиться из-за Казахстана

    Сделка ОПЕК+ может развалиться в 2025 году либо из-за внешних врагов, в первую очередь США, либо из-за внутренних – а именно из-за Казахстана, считает Запад. Почему Казахстан может стать проблемой для ОПЕК+? И стоит ли картелю опасаться еще и нового президента США Дональда Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

    Перейти в раздел

    Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

    Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима сообщил, что украинские военные при отступлении убили не менее 100 жителей Селидово. Боевики расстреливали мирных граждан в домах, во дворах и на улицах города. Эксперты предполагают, что офис Зеленского попытался инициировать «Бучу 2.0» и обвинить в этом российских военных. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему румыны проголосовали за «пощечину» НАТО и Украине

    В Румынии внезапно случилось «политическое землетрясение», нанесшее «великолепную пощечину ЕС и НАТО». Такие оценки звучат сегодня на Западе по поводу сенсационной победы в первом туре выборов президента Румынии человека, который плохо относится к НАТО и Украине и хорошо – к российскому руководству. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............