Лавров обвинил Запад в попытке устроить революцию в Грузии

Tекст: Александра Юдина

По его словам, западные страны не брезгуют «грязными геополитическими технологиями», включая масштабные информационные войны и попытки организации цветных революций, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что такие действия угрожают стабильности региона и могут привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее стало известно, что грузинские оппозиционные партии возобновили акции протеста в Тбилиси, перекрыв площадь Героев, и объявили, что митинги продлятся до вечера субботы. Столкновения в Тбилиси против итогов парламентских выборов привели к нападению на съемочную группу канала «Имеди».

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что грузинская оппозиция, которая начала парализовывать центральные магистрали Тбилиси, преследует цель «показать Западу картинку».

В Грузии сообщили, что США используют протестные группы для силового воздействия, включая вооруженное противостояние с властями.