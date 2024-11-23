Оппозиция в Грузии возобновила протесты в Тбилиси

Грузинские оппозиционеры перекрыли площадь Героев в Тбилиси

Tекст: Вера Басилая

Грузинские оппозиционеры, не признавшие результаты парламентских выборов, которые прошли 26 октября, возобновили протестные акции в Тбилиси, передает РИА «Новости».

Участники акции блокировали площадь Героев, расположенную в центре грузинской столицы, и предупредили, что протест будет продолжаться до 22.00 (21.00 мск). В результате, автомобильное движение в этом районе было ограничено.

Лидеры оппозиционных партий заявили, что в течение дня они представят детальный план дальнейших протестных акций. Эти мероприятия должны начаться в воскресенье, буквально за день до первого заседания новоизбранного парламента, намеченного на понедельник.

По словам участников акции, их цель – добиться справедливости и пересмотра результатов выборов.

Ранее митинги в Тбилиси против итогов парламентских выборов привели к нападению на съемочную группу канала «Имеди».

В Грузии сообщили, что США используют протестные группы для силового воздействия, включая вооруженное противостояние с властями.

Напомним, выборы в парламент прошли в Грузии 26 октября, по их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов (53,93%).

Президент республики Саломе Зурабишвили назвала проведение повторных парламентских выборов необходимым, а голосование 26 октября несостоявшимся.







