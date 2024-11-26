Tекст: Александра Юдина

По его словам, Украина имеет статус несостоявшегося государства, передает ТАСС.

Нарышкин отметил, что «везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию». В качестве примера он привел Украину, которая, по его словам, «соблазнившись так называемой евроинтеграцией, превратилась в главный антироссийский «таран» США».

В данный момент, по его мнению, это государство «не в состоянии поддержать свое существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица».

Нарышкин также указал, что аналогичный путь проходит и Молдавия. Его выступление было направлено на обсуждение текущих угроз безопасности в регионе и влияния внешних сил на эти процессы.

Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что руководство Молдавии, стремясь к сближению с НАТО, фактически превращает страну в логистическую базу для снабжения ВСУ.

Также МИД России призвал Кишинев прекратить безответственные манипуляции с суверенитетом и безопасностью республики, которые зависят от нейтрального статуса.