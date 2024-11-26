Когда после радостного улюлюкания буквально всех – от прогосударственных медиа Европы до оппозиционных помоек – по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории, в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
Нарышкин заявил об Украине как о несостоявшемся государстве
Украина является несостоявшимся государством, не способным поддерживать свою экономическую и политическую жизнеспособность, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
По его словам, Украина имеет статус несостоявшегося государства, передает ТАСС.
Нарышкин отметил, что «везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию». В качестве примера он привел Украину, которая, по его словам, «соблазнившись так называемой евроинтеграцией, превратилась в главный антироссийский «таран» США».
В данный момент, по его мнению, это государство «не в состоянии поддержать свое существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица».
Нарышкин также указал, что аналогичный путь проходит и Молдавия. Его выступление было направлено на обсуждение текущих угроз безопасности в регионе и влияния внешних сил на эти процессы.
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что руководство Молдавии, стремясь к сближению с НАТО, фактически превращает страну в логистическую базу для снабжения ВСУ.
Также МИД России призвал Кишинев прекратить безответственные манипуляции с суверенитетом и безопасностью республики, которые зависят от нейтрального статуса.