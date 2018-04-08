Темпы перевооружения ВКС на С-400 оказались снижены

На вооружение Воздушно-космических сил России в 2018 году поступят три новых полка системы противовоздушной обороны С-400 против четырех полков годом ранее, заявил главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

«Только в 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 «Триумф». Еще три ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2018 году», – сказал Суровикин, слова которого передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района обеспечивают пять полков, укомплектованных системами ПВО С-400, которые прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С».

Кроме того, на вооружении зенитных ракетных войск соединений ПВО стоят зенитные ракетные системы С-300 «Фаворит».

Напомним, в январе боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на крымском мысе Фиолент под Севастополем. В силовых структурах Крыма сообщали, что новый дивизион будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

Напомним также, в прошлом году российская армия получила четыре полковых комплекта зенитно-ракетной системы С-400. В 2016 году мощь ВКС также усилили четырьмя полками С-400.