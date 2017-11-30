Второй дивизион ЗРК С-400 развернули в Крыму

Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на крымском мысе Фиолент под Севастополем.

Дивизион развернул пусковые установки, осуществил топопривязку и ориентирование комплексов на местности, начав обнаружение и отслеживание целей, передает РИА «Новости».

ЗРК С-400 обеспечат защиту с воздуха населения, особо важных административных, промышленных и транспортных объектов Крыма, а также значительную часть Краснодарского края.

Напомним, в январе 2017 года первый дивизион С-400 развернули в районе Феодосии.

В мае 2017 года в Министерстве обороны заявили о намерении развивать группировку войск в Крыму.