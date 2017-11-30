Стали известны задачи нового дивизиона С-400 в Крыму

Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщил источник в силовых структурах Крыма.

Источник РИА «Новости» сообщил, что второй дивизион С-400 предназначен для того, чтобы вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины.

Он заметил, что Киев усиливает агрессивную риторику в отношении Крыма, проводит испытания крылатых ракет, которые представляют опасность для региона из-за непредсказуемой траектории полета. «Во избежание «случайностей», в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны», – сообщил источник.

Ранее сообщалось, что новый дивизионный комплект ЗРС С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму 12 января 2018 года.

В январе 2017 года в Крыму начал дежурство первый комплект С-400.