В Крыму заступит на дежурство новый дивизион С-400

Новый дивизионный комплект ЗРС С-400 «Триумф» 12 января 2018 года заступит на боевое дежурство в Крыму, сообщили в Минобороны.

«12 января 2018 – заступление на боевое дежурство в Республике Крым нового дивизионного комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» (Севастополь)», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Напомним, в январе 2017 года первый комплект С-400 начал дежурство в Крыму.