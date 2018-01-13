Опубликовано видео нового дивизиона С-400 в Крыму

В интернете опубликована видеозапись заступления второго дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 («Триумф») на боевое дежурство в Севастополе.

Видео публикует RT.

В субботу боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на крымском мысе Фиолент под Севастополем. В силовых структурах Крыма сообщали, что новый дивизион будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

В Кремле подчеркивали, что принятие российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, у России есть полное суверенное право на такие меры.